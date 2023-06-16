الرجوب يطلع وزير الشباب والرياضة التركي على انتهاكات الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، وزير الشباب والرياضة التركي عثمان أشكين باك، على ما تواجهه الحركة الرياضية والشبابية في فلسطين من انتهاكات متواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف المنشآت الرياضية، ويقتل الرياضيين ويعرقل حركتهم.وتحدث رجوب خلال اللقاء الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، عن استهداف جيش الاحتلال مؤخرا استاد فيصل الحسيني، خلال نهائي الدوري الفلسطيني والذي كان يتابعه السفير التركي لدى دولة فلسطين.وبحث الطرفان آليات تعزيز التعاون الشبابي والرياضي والكشفي، وذلك بحضور سفير دولة فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة عصام القدومي.وهنأ الرجوب الوزير أشكين باك لتوليه منصبه، بعد الانتخابات التركية الأخيرة موجها التهنئة أيضا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومشيدا بالمواقف التركية الداعمة لفلسطين والتي تعكس صدق انتماء تركيا قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية،وأكد حرص المجلس الأعلى للشباب والرياضة على مواصلة التعاون مع وزارة الشباب والرياضة التركية، لافتا إلى ضرورة تجديد توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الشباب والرياضة.ووجه الرجوب دعوة للوزير ووفد شبابي تركي لزيارة فلسطين خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، والاطلاع على الواقع الشباب والرياضي عن كثب، إضافة لتوجيه دعوة للأندية التركية لزيارة فلسطين واللعب فيها.ووضع الرجوب خلال اللقاء، الوزير التركي في صورة الحالة الرياضية والشبابية والكشفية في فلسطين، والأنشطة والبرامج التي ينفذها المجلس الأعلى للشباب والرياضة في كافة المناطق بما في القدس، لافتا إلى أن مدينة القدس لها خصوصية عالية لدى القيادة الفلسطينية في كافة المجالات والقطاعاتوشدد على أن الحركة الشبابية والرياضية والكشفية شكلت عنصر وحدة لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وأن الرياضة تشكل إحدى تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، والتي نرى بها منبرا ننقل معاناة أبناء شعبنا وما يواجهه جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي إلى العالم أجمع.بدوره، أكد الوزير أشكين باك موقف تركيا، وعلى رأسها الرئيس أردوغان، الداعم للقضية الفلسطينية في كافة المجالات والمحافل بما فيها قطاع الشباب والرياضة والكشافة وبما يشمل التبادل الشبابي والرياضي وإقامة المخيمات الشبابية المشتركة بين البلدين.من جانبه، أكد السفير مصطفى عمق العلاقات التي تربط البلدين، مشيدا بالمواقف الصادقة لتركيا قيادة وشعبا تجاه الشعب الفلسطيني.