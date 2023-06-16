شؤون فلسطينية

إصابة عدد من المواطنين بينهم صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل

إصابة عدد من المواطنين بينهم صحفي خلال مواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
إصابة الصحفي إيهاب العلامي خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب ومصور صحفي بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، وآخرون بالمعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي، محمد عوض، إن مواجهات اندلعت في منطقة عصيدة في بيت أمر إثر اقتحام جيش الاحتلال للمنطقة، ما أدى الى إصابة شابين بالرصاص الحي في الفخذ، بينهما الزميل الصحفي إيهاب العلامي، وتم نقلهما الى المستشفى، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضاف أن عددا من المواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني.

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