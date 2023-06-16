السعودية تصدر قراراً جديداً بشأن سفر مواطنيها إلى الخارج

رام الله - دنيا الوطنقررت وزارة الداخلية السعودية، ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.جاء ذلك وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن مصدر مسؤول في الوزارة، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليا وعالميا، ثم الدعم غير المحدود من القيادة السعودية.وكان يشترط لسفر المواطن إلى الخارج تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمض أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا"، ومن هم أقل من 12 عامًا بشرط وجود تأمين طبي.يشار إلى أن السعودية أعلنت في 13 حزيران/يونيو 2022، ‏رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة (كورونا).