كندا: حادث سير مروع يودي بحياة 15 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنأدّى حادث سير مروع إلى مصرع 15 شخصاً على الأقل، في إحدى المقاطعات بوسط كندا.وقال مسؤول في شرطة الخيالة الكندية، إن الحادث وقع بين شاحنة وحافلة صغيرة في مقاطعة مانيتوبا، ما أدى إلى مصرع 15 شخصا، مضيفا "نُقل عشرة أشخاص إلى المستشفى للعلاج".وأشار إلى أن غالبية ركاب الحافلة التي كانت تقل نحو 25 شخصاً مسنّون، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وبحسب تقارير إعلامية، الحافلة الصغيرة مخصصة لنقل المعوّقين.ونقلت وكالة (فرانس برس) عن نيرميش فاديرا الذي يعمل في نزل قرب موقع الحادث، إن سيارات إسعاف عدة ومروحيتين موجودة في المكان.