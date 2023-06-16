ولي العهد السعودي يلتقي ماكرون في باريس اليوم

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر أن يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بقصر الإليزيه.وعشية اللقاء المرتقب، كشف مصدر رئاسي فرنسي، أن الرئيس ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفق ما نقل موقع (العربية).وقال المصدر الرئاسي الفرنسي عشية استقبال ولي العهد السعودي في الإليزيه، إن فرنسا ستدعم رسمياً ترشّح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".ووصل بن سلمان إلى باريس، في زيارة هي الثانية له للعاصمة الفرنسية، في أقل من عام، حيث أجرى مباحثات مع ماكرون في تموز/يوليو العام الماضي.وسيترأس ولي العهد السعودي خلال الزيارة أيضا، وفد بلاده المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الحالي.كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.