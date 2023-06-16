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مؤتمر أوروبي في بروكسل يتعهد بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة سوريا

مؤتمر أوروبي في بروكسل يتعهد بأكثر من 6 مليارات دولار لمساعدة سوريا
مؤتمر دعم سوريا في بروكسل
رام الله - دنيا الوطن
في مؤتمر استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، بروكسل، تعهد مانحون دوليون بأكثر من ستة مليارات دولار لمساعدة سوريا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "بصفته أكبر مانح للشعب السوري، يتعين على الاتحاد الأوروبي، ونريد نحن، ضمان أن يظل وضعهم على رأس جدول الأعمال الدولي".

وأضاف: "المؤتمر ليس فقط أكبر حدث سنوي للتبرعات لسوريا، بل أيضا منصة لتأكيد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي كامل وشامل للصراع في عامه الثالث عشر".

وتشمل التعهدات 4.6 مليار يورو لعام 2023 ومليار يورو لعام 2024 وما بعده، لدعم النازحين داخل سوريا والفارين إلى الدول المجاورة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 3.8 مليار يورو في شكل منح، منها 2.1 مليار من المفوضية الأوروبية و1.7 مليار من حكومات الاتحاد الأوروبي.

وقالت ثلاث منظمات في الأمم المتحدة، إن الاحتياجات في سوريا هائلة وحذرت من أنه لم يجر حتى الآن إلا تحصيل عُشر التمويل المطلوب لعام 2023.

وقال رؤساء المنظمات الثلاث التابعة للأمم المتحدة إنهم يأملون في مستوى مماثل من التعهدات التي بُذلت لسوريا وجيرانها في مؤتمر مماثل العام الماضي وبلغت 6.7 مليار دولار.

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 14 مليون سوري فروا من منازلهم منذ 2011 ولا يزال نحو 6.8 مليون نازحون داخل سوريا التي يعيش فيها كل السكان تقريبا تحت خط الفقر.

وقال دان ستوينيسكو رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا "لا يمكننا تحمل خسارة جيل آخر. ينبغي ألا تكون سوريا بعد الآن مكانا يهرب منه الناس".

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