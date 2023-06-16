الخارجية تُعلق على مشروع قانون إسرائيلي يسمح بفرض أحكام بسجن أطفال فلسطينيين

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل يوم الأحد، مشروع قانون لعضو (كنيست) يتسحاق كرويزر، من حزب (عوتسما يهوديت) يستهدف الأطفال الفلسطينيين، من 12 عاماً فما فوق.





ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن القانون يهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من (12 عاماً) فما فوق.



