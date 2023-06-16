الخارجية تُعلق على مشروع قانون إسرائيلي يسمح بفرض أحكام بسجن أطفال فلسطينيين
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن نقاش مشروع قانون يسمح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من (12 عاماً) فما فوق.
واعتبرت الوزارة، في بيان، اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، نقاش هذا المشروع وإقراره امتدادا لجرائم الاضطهاد والتميز والتنكيل والاعتقالات والتعذيب والقتل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأطفال الفلسطينيين، ويندرج في إطار مجموعة كبيرة من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي والمبادئ والاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تحمي حقوق الأطفال، بمن فيهم الأطفال الفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال.
وحذرت الوزارة من خطورة تشريع مشروع هذا القانون، وأكدت أن صمت المجتمع الدولي أو تهاونه تجاه تمريره يجعله متهما وشريكا في جريمة ضد الإنسانية.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل يوم الأحد، مشروع قانون لعضو (كنيست) يتسحاق كرويزر، من حزب (عوتسما يهوديت) يستهدف الأطفال الفلسطينيين، من 12 عاماً فما فوق.
ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن القانون يهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من (12 عاماً) فما فوق.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إسرائيل حذروا من أن مثل هذا القانون، حيث سيجلب انتقادات دولية، "لكن الائتلاف مصمم على المضي قدمًا".
التعليقات