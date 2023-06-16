إعلام الاحتلال: عملية عسكرية واسعة النطاق بشمال الضفة قريباً

أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قريب جدًا من شن عملية عسكرية واسعة النطاق تركز بشكل أساسي على المخيمات الفلسطينية في نابلس وجنين وطولكرم، إلى جانب اعتقال مطلوبين فلسطينيين.





ووفق الصحيفة وحسب تقييم المؤسسة الأمنية لدى الاحتلال، فإنه من المتوقع أن تركز قوات الاحتلال حول جمع الأسلحة والعبوات الناسفة التي بدأ تحضيرها في الأشهر الأخيرة في شمال الضفة الغربية، وكذلك الصواريخ من مختلف الأنواع.





وأضافت بأن جيش الاحتلال يريد استعادة الردع ويستعد لعملية تركز بشكل أساسي على المخيمات الفلسطينية في شمال الضفة.





ونقلت الصحيفة عن رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) رونين بار قوله: إن "هناك محاولات لإنتاج صواريخ أو صواريخ شبيهة بالصواريخ في شمال الضفة الغربية من قبل المنظمات الفلسطينية، لكن الجيش الإسرائيلي يعمل على كبح هذه الظاهرة منذ بدايتها"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطن