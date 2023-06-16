غزة: إحصائية المغادرين والعائدين عبر معبر رفح الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة، اليوم الجمعة، إن العمل عبر معبر رفح البري شهد الأسبوع الماضي وصول 4070 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 16 مسافرًا.ووفق الهيئة، فقد غادر القطاع خلال الأسبوع الماضي (11-15 حزيران/يونيو 2023) عبر معبر رفح 3677 مسافرًاوكانت الهيئة قد خصصت العمل عبر المعبر لمغادرة حجاج بيت الله الحرام من يوم الإثنين إلى الخميس، مع استمرار حركة الوصول.وأفادت أن العمل بمعبر رفح سيكون متوقفًا يومي الجمعة والسبت، على أن يُستأنف صباح يوم الأحد.