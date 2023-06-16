الاحتلال يقتحم قرى وبلدات في محافظة جنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، قرى وبلدات في محافظة جنين، وأعاقت تحركات المواطنين على حاجز "دوتان".ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، وبير الباشا، ومركة، وقباطية، وفقوعة، وبيت قاد، وجلبون، والجلمة، وشنت حملات تفتيش واسعة.وأضافت بأن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز "دوتان" العسكري أعاقوا تحركات المواطنين منذ ساعات الصباح، وفتشوا المركبات ودققوا في البطاقات الشخصية لراكبيها.