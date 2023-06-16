شؤون فلسطينية

مشروع قانون في إسرائيل يفرض أحكاماً بسجن أطفال فلسطينيين من عمر 12 عاماً

مشروع قانون في إسرائيل يفرض أحكاماً بسجن أطفال فلسطينيين من عمر 12 عاماً
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل يوم الأحد، مشروع قانون لعضو (كنيست) يتسحاق كرويزر، من حزب (عوتسما يهوديت) يستهدف الأطفال الفلسطينيين، من 12 عاماً فما فوق.

ووفق صحيفة (يسرائيل هيوم) فإن القانون يهدف إلى السماح بفرض أحكام بالسجن على أطفال فلسطينيين من (12 عاماً) فما فوق.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في إسرائيل حذروا من أن مثل هذا القانون، حيث سيجلب انتقادات دولية، "لكن الائتلاف مصمم على المضي قدمًا".

يشار إلى أن حزب (عوتسما يهوديت) هو حزب يميني متطرف أنشئ عام 2013 يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير.

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