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لبحث خفض حدة التوتر.. محادثات بين الولايات المتحدة وإيران

لبحث خفض حدة التوتر.. محادثات بين الولايات المتحدة وإيران
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات، لرسم خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني.

ووفق ما قاله مسؤولون غربيون، فإن المحادثات تشمل إطلاق سراح بعض المواطنين الأمريكيين المحتجزين، وإنهاء تجميد بعض الأصول الإيرانية في الخارج.

وحسب ما نقل موقع (فرانس 24)، فإنه يمكن وصف هذه الخطوات على أنها "تفاهم" لا اتفاق يتطلب مراجعة من الكونغرس الأمريكي، مشيراً إلى أن الكثيرين يعارضون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا و"أعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون المصالح الأمريكية في المنطقة".

ويبحث مسؤولون أمريكيون وأوروبيون عن طرق، لـ "كبح جهود طهران النووية منذ انهيار المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة"، فيما توضح الرغبة في استئناف المناقشات تنامي الشعور في العواصم الغربية بضرورة التعامل مع برنامج إيران، وفق الموقع الفرنسي.

وتنفي الحكومة الأمريكية تقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية، لتترك الباب مفتوحا أمام احتمال "تفاهم" أقل رسمية، يمكن أن يتجنب مراجعة الكونغرس.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية، مات ميلر، وجود أي اتفاق مع إيران، غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي، ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة، ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أمريكيين محتجزين.

وأضاف "نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف"، وذلك دون الخوض في تفاصيل.

من جهته، قال مسؤول إيراني "أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاق مؤقت أو اتفاق مرحلي أو تفاهم مشترك.. الجانبان كلاهما يريدان منع المزيد من التصعيد".

وقال: إنه في البداية "سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة".

وتابع: بأن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأمريكية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 بالمئة، وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وقال مسؤول غربي طلب عدم الكشف عن هويته "يسعني أن أطلق عليه تفاهم تهدئة"، مضيفا أن هناك أكثر من جولة من المحادثات غير المباشرة في سلطنة عمان بين المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي بريت مكجورك وكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني.

كما التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روب مالي بسفير طهران لدى الأمم المتحدة، بعد شهور من رفضها التواصل المباشر.

وقال المسؤول الغربي إن الفكرة هي خلق وضع قائم مقبول للجميع، وجعل إيران تتجنب الخط الأحمر الغربي للتخصيب إلى درجة نقاء 90%، والتي ينظر إليها عادة على أنها أسلحة، وربما حتى "وقف" تخصيبها عند 60%.

وقال المسؤول إنه بالإضافة إلى الوقف عند 60%، يبحث الجانبان المزيد من التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعدم تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما مقابل "تحويل كبير" لأموال إيرانية موجودة في الخارج.

ولم يحدد المسؤول ما إذا كان التوقف يعني أن إيران ستلتزم بعدم التخصيب فوق 60% أو أنها ستتوقف عن التخصيب إلى نسبة 60% نفسها.

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