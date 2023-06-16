إطلاق الترجمة التركية لكتاب "نفحة يتحدث" للفريق الرجوب

رام الله - دنيا الوطنأطلقت في مدينة إسطنبول الترجمة التركية لكتاب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، "نفحة يتحدث بعد 33 عاما"، والذي تم ترجمته من قبل منتدى شباب التعاون الإسلامي.ويتكون الكتاب من أربعة فصول تروي حكاية الأسر والإضراب الكبير، بأدق تفاصيل المعاناة والانتصار، مرورا بإضراب الشهيدين علي الجعفري وراسم حلاوة، والرد على لجنة التحقيق الإسرائيلية، ويعرض الرجوب خلال الكتاب فترة من فترات اعتقاله والتي كان فيها أسيرا مضربا عن الطعام في زنازين سجن نفحة الصحراوي، إبان الإضراب الكبير عام 1980، حيث كلف بتوثيق الإضراب (من التخطيط والإعداد فالبدء بالإضراب، وارتقاء الشهداء حتى الانتصار الكبير).ووضع الرجوب الحضور خلال الحفل بما واجهه الأسرى داخل معتقلات الاحتلال خلال تلك الفترة من نضال الشعب الفلسطيني، كما استعرض ما يواجهه الأسرى من تنكيل متواصل من قبل حكومة الاحتلال التي تسعى بكافة السبل لكسر إرادتهم.وأشار الرجوب إلى أن هذا الكتاب يمثل ذاكرة حية وتوثيقاً لمرحلة دقيقة وعظيمة من نضال شعبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، يوم تحدث الدم النازف والأمعاء الخاوية للأسرى كي تصنع الصمود الفلسطيني وانتصاره.حضر حفل إطلاق النسخة التركية من الكتاب، رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي، طه ايهان، بالإضافة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، والمناضل الوطني ماهر يونس، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، فدوى البرغوثي، وسفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير عصام القدومي بالإضافة للعديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في تركيا، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.