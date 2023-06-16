صور.. اكتمال وصول حجاج قطاع غزة إلى مكة المكرمة

















رام الله - دنيا الوطناكتمل وصول حجاج قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لأداء فريضة الحج لهذا العام، والبالغ عددهم 2921 حاجاً وحاجة موزعين على أربع فنادق في تجمع سكني واحد.وقال محمد سلامة مدير عام الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، إن جميع حجاج المحافظات الجنوبية، وصلوا إلى مكة المكرمة بسلامة الله وهم بخير وبصحة جيدة، ولم يسجل أي حادث عارض و أدوا مناسك عمرة القدوم على أكمل وجه.وأضاف أن بعثة الحج الفلسطينية بناءً على توجيهات الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية قد سخرت جميع لجانها لخدمة الحجاج لاسيما الوعاظ والمرشدين والإداريين الذين رافقوهم من مطار الملك عبد العزيز في جدة إلى أماكن سكناهم في مكة المكرمةوتم تجهيز مقران للبعثة الطبية في كل من فندق يوسف العبد الكريم والقصر العربي مجهزة بالأدوية والمعدات الطبية كما تم إعداد جدول لدوام الأطباء والممرضين ووضع رقم للتواصل المرضى مع الأطباء في حالات الطوارئ.وباشرت بعثة الحج فور وصولها بتوفير حافلات لنقل الحجاج إلى الحرم المكي لأداء الصلوات ذهابا وإيابا كما وفرت حافلات لنقل الحجاج فور وصولهم الفندق إلى الحرم لأداء عمرة القدوميشار إلى أن قوافل حجاج قطاع غزة انطلقت فجر الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة أربع أيام.