البريد الفلسطيني يطالب الاتحاد البريدي العالمي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنطالب البريد الفلسطيني الاتحاد البريدي العالمي بوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق قطاع البريد في فلسطين واسترداد كافة النفقات الختامية منذ العام 1995 والتي استولت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتقدر بأكثر من 13 مليون دولار أمريكي.جاء ذلك خلال مشاركة مدير عام البريد الفلسطيني معاذ ضراغمة ومدير العلاقات الدولية عماد طميزة في الاجتماع الـ 43 للجنة العربية الدائمة للبريد والمنعقد في القاهرة لمدة أربعة أيام، والذي يأتي بهدف إطلاع مسؤولي الإدارات البريدية العربية على ما يجري من تطورات في قطاع البريد في دولة فلسطين بما في ذلك انتهاكات الاحتلال وعرقلة سير عمل هذا القطاع.وأشار التقرير الى الانتهاكات الإسرائيلية في التبادل البريدي المباشر مع دول العالم إضافة الى عرقلة أي تطور يسعى له البريد الفلسطيني لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة حول العالم.وأضاف التقرير الى أن البريد الفلسطيني استطاع خلال الآونة الأخيرة تحقيق العديد من الإنجازات على المستويين المحلي والدولي خاصة فيما يتعلق من تدريبات والاطلاع على تجارب الدول العربية في مجال البريد الدولي السريع EMS، والاتفاقمع البريد العراقي على استصدار طابع بريدي مشترك يرسخ العلاقة العراقية الفلسطينية و تاريخ البلدين، إضافة الى التدريبات في مجال الأمن البريدي والملكية الفكرية، والكوادر العلمية العاملة تحت مظلة البريد الفلسطيني.الى جانب ذلك تناول التقرير واقع التجارة الإلكترونية والدعم المتواصل لهذا القطاع وعزم الحكومة الفلسطينية على استصدار قرارات تنظم أعمال التجارة الإلكترونية داخل فلسطين بما يضمن حقوق المستهلكين.كما طالب البريد الفلسطيني اللجنة العربية الدائمة للبريد والدول العربية المساعدة في دعم فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد البريدي العالمي ومخاطبة المكتب الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بما ينسجم مع الاتفاقيات البريدية العالمية والاتفاقيات الثنائية بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بما يشمل تحصيل حقوق البريد المالية والبالغة 13 مليون دولار.وطالب دعم فلسطين في صندوق تحسين نوعية الخدمة وتدريب كادر بنك البريد وطواقم البريد الدولي العاجل، وتوفير العبور المغلق/ المكشوف للبريد الفلسطيني لاستمرار تقديم خدماته للشعب الفلسطيني.من جانبه شكر مدير عام البريد معاذ ضراغمة الوفود العربية المشاركة في الاجتماع والتي طلبت دعم المقترحات الفلسطينية، ورحب بالإيعاز لمشغلي البريد العربي بمساعدة فلسطين لرفع الأداء وتحقيق جودة الخدمة في توزيع البريد، والإيعاز للإدارات البريدية العربية لمساعدة البريد الفلسطيني على تطوير خدماتالبريد الدولي السريع EMS ، وإضافة فلسطين الى لجنة المفاوضة على فتح باب الاتحاد البريدي العالمي، كما والتقى على هامش الاجتماع بالعديد من الشخصيات الرسمية والعربية والمصرية وشكرهم على حسن الدعم المصري الدائم لفلسطين خاصة في مجال البريد.يذكر ان الاجتماع انعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة وبحضور نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي Marjan Osvald، وطلب الوفد الفلسطيني من الاتحاد البريد العالمي وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق البريد الفلسطيني باعتباره خدمة إنسانية تعمل وفق الاتفاقيات الدولية.