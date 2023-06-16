والا: هذا ما أبلغه وزير الدفاع الأميركي لغالانت بشأن الوضع بالضفة

رام الله - دنيا الوطنتحدث وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن خلال لقائه مع وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت في بروكسل، بشأن الوضع في الضفة الغربية.ووفق ما نقل موقع (والا) الإسرائيلي، فإن أوستن عبر في لقائه مع غالانت، عن قلقه من "تدهور الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية".والتقى غالانت، اليوم الخميس، أوستن، في العاصمة البلجيكية بروكسل.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غالانت بحث مع أوستن الاتفاق النووي الذي يتبلور مع إيران.كما تحدث معه حول ما وصفه "عدوان إيران" من خلال وكلائها في سوريا ولبنان وغزة والضفة.وقال غالانت: "يجب أن نمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية"، فيما كما اتفق الجانبان على زيادة التدريبات العسكرية المشتركة.وكانت إذاعة جيش الاحتلال، نقلت أول أمس الأربعاء، عن غالانت قوله، إنه سيناقش الالتزام المشترك بين الجانبين للتأكد من عدم امتلاك إيران أبدًا قدرة نووية عسكرية.