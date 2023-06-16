شؤون فلسطينية

تركيا: الرجوب ورئيس منتدى التعاون الإسلامي يطلقان "منصة إعلام فلسطين"

تركيا: الرجوب ورئيس منتدى التعاون الإسلامي يطلقان "منصة إعلام فلسطين"
أثناء التوقيع بين الرجوب وإيهان
رام الله - دنيا الوطن
أطلق رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، ورئيس منتدى التعاون الإسلامي للشباب طه ايهان، منصة إعلام فلسطين، والتي تم انشاؤها بالتعاون بين المجلس الأعلى للشباب والرياضة ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب، والتي تهدف إلى عرض واقع حياة الشعب الفلسطيني من خلال الأعمال الإعلامية الشبابية، بالإضافة لاستهداف ورصد جميع مناحي الحياة الفلسطينية.

وقال الرجوب، إن إطلاق هذه المنصة هو مكسب لشباب الفلسطيني المتميز لتكون منبرا لنقل رسالة ومعاناة أبناء شعبنا إلى العالم أجمع، مشددا على أهمية هذه المنصة التي ستفتح المجال للشباب لنشر ما يتم انتاجه وإيصاله للعالم.

وأكد، خلال حفل إطلاق المنصة في إسطنبول، عمق العلاقة الفلسطينية التركية، مشيدا في ذات الوقت بدور منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى التعاون الإسلامي للشباب على سعيهما الدائم لتنفيذ مثل هذه البرامج الشبابية التي تنعكس إيجابا على شعبنا وشبابنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وقال الرجوب نثق بقدرات الشباب الفلسطيني في عكس الحالة النضالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ونؤكد أن الشباب الفلسطيني سيستطيع عمل ونشر الانجازات الفلسطينية والتي صعدت نحو القمة رغم وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسعى لوضع المعيقات في كافة مناحي الحياة للفلسطينيين الذين يرفضون توقف الحياة.

بدوره رحب ايهان بالفريق الرجوب والوفد المرافق له، وأشاد بالتعاون الكبير ما بين المجلس الأعلى والمنتدى، وقال، إننا نجتمع اليوم في حدثين ذات اهمية كبرى وهما إطلاق النسخة التركية من كتاب "نفحة تتحدث بعد ثلاثة وثلاثين عاماً، من تأليف الفريق جبريل الرجوب، والذي يعرض الحالة الوطنية والنضالية للأسرى الفلسطينيين تحديدا ابان الإضراب الكبير عام 1980، حيث تم ترجمة الكتاب من قِبل المنتدى، والحدث الثاني إطلاق منصة اعلام فلسطين، والتي نسعى من خلالها مع المجلس الأعلى إلى إيصال رسالة الشباب الفلسطيني بأنفسهم وعرض الواقع الفلسطيني من خلالهم.

حضر حفل إطلاق المنصة، رئيس منتدى شباب التعاون الإسلامي، طه ايهان، بالإضافة إلى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس والمناضل الوطني ماهر يونس، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، فدوى البرغوثي وسفير دولة فلسطين لدى تركيا، فائد مصطفى، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الوزير عصام القدومي بالإضافة لممثلين عن وزارة الخارجية التركية والعديد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في تركيا والشخصيات الاعتبارية

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