استطلاع للرأي: تساوي المقاعد بين غانتس ونتنياهو لأول مرة

رام الله - دنيا الوطنأظهر استطلاع للرأي في إسرائيل، تساوي المقاعد بين حزبي (ليكود) برئاسة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، و(معسكر الدولة)، برئاسة بيني غانتس، وذلك لأول مرة.ووفق الاستطلاع الذي أجرته (القناة 12)، فإنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن (المعسكر الوطني) برئاسة غانتس، سيحصل على 27 مقعداً، و(ليكود) برئاسة نتنياهو سيحصل على 27 مقعداً.كما سيحصل (هناك مستقبل)، برئاسة يائير لبيد، على 18 مقعداً، و(الصهيونية الدينية) بزعامة سموتريتش وبن غفير على 10 مقاعد، و(شاس) برئاسة أرييه درعي على 10 مقاعد.وحول توزيع الكُتل، فإن كتلة نتنياهو ستحصل على 54 مقعداً، وكتلة المعارضة 61 مقعداً، والطيبي-وبديل عودة خمسة مقاعد.