شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وجافة

طقس فلسطين: أجواء شديدة الحرارة وجافة
طقس فلسطين يشهد أجواء شديدة الحرارة وجافة
رام الله - دنيا الوطن
يكون طقس فلسطين اليوم الجمعة صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة يكون طقس فلسطين صافيا بوجه عام ودافئاً، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون طقس فلسطين يوم غد السبت الجو حاراً الى شديد الحرارة وجافاً ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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