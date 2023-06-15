شؤون فلسطينية

على يد شقيقه.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس

على يد شقيقه.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم ملابسات مقتل مواطن وقبضت على شقيقه لقيامه بإطلاق النار عليه بالخطأ مما أدى إلى مقتله.

وذكر العقيد لؤي إرزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن  إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة تفيد بأن شخصاً يبلغ من العمر (27 عاماً) وصل للمستشفى مصاباً بعيار ناري في صدره ووصفت إصابته بالبليغة وحالته بغير المستقرة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.

وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري  وجمع الأدلة حتى حصرت الاشتباه بشقيقه وقبضت عليه، وبسماع اقوال المشتبه فيه أفاد أنه قام بإطلاق النار على شقيقه وإصابته بالخطأ.

وأكد ارزيقات أن الشرطة أعلمت النيابة العامة وقررت الأخيرة  التحفظ على الجثة واحالتها لمعهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية.

وناشد ارزيقات المواطنين بالابتعاد عن استخدام الأسلحة النارية في المناسبات وعدم العبث بها أو حتى اقتنائها لما تشكله من تهديد لحياتهم.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: ليس من المنطق أن تتعرض القضية الفلسطينية لهذه المؤامرات وأن يبقى الانقسام

المطران حنا: ليس من المنطق أن تتعرض القضية الفلسطينية لهذه المؤامرات وأن يبقى الانقسام

على يد شقيقه.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس

على يد شقيقه.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس

أبو هولي يؤكد متابعة تنفيذ الاتفاق مع أونروا بعد تعليق إضراب العاملين

أبو هولي يؤكد متابعة تنفيذ الاتفاق مع أونروا بعد تعليق إضراب العاملين

وزارة الإعلام تستضيف مؤتمرًا صحافيًا حول إضراب الأسرى الإداريين

وزارة الإعلام تستضيف مؤتمرًا صحافيًا حول إضراب الأسرى الإداريين

غزة: قادة وكوادر بحركة فتح يلتقون أم جهاد الوزير

غزة: قادة وكوادر بحركة فتح يلتقون أم جهاد الوزير

شاهد: كيف تبدو الاستعدادات بمزارع المواشي بالقطاع مع اقتراب عيد الأضحى؟

شاهد: كيف تبدو الاستعدادات بمزارع المواشي بالقطاع مع اقتراب عيد الأضحى؟

اللجنة التنفيذية تُصدر بياناً بعد قرار اتحاد عاملي أونروا تعليق الإضراب

اللجنة التنفيذية تُصدر بياناً بعد قرار اتحاد عاملي أونروا تعليق الإضراب

حماس: لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال

حماس: لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: ليس من المنطق أن تتعرض القضية الفلسطينية لهذه المؤامرات وأن يبقى الانقسام

المطران حنا: ليس من المنطق أن تتعرض القضية الفلسطينية لهذه المؤامرات وأن يبقى الانقسام

وزارة الإعلام تستضيف مؤتمرًا صحافيًا حول إضراب الأسرى الإداريين

وزارة الإعلام تستضيف مؤتمرًا صحافيًا حول إضراب الأسرى الإداريين

غزة: قادة وكوادر بحركة فتح يلتقون أم جهاد الوزير

غزة: قادة وكوادر بحركة فتح يلتقون أم جهاد الوزير

حماس: لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال

حماس: لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال

منيب المصري يختتم زيارته إلى الجمهورية التونسية

منيب المصري يختتم زيارته إلى الجمهورية التونسية

شاهد: قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

شاهد: قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

تفاصيل اجتماع الشيخ مع مسؤولين يابانييْن في رام الله

تفاصيل اجتماع الشيخ مع مسؤولين يابانييْن في رام الله

الاحتلال يُفرج عن أسيرين من القطاع

الاحتلال يُفرج عن أسيرين من القطاع

منوعات

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

إليسا تفوز قضائياً على شركة وتري

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

هالة صدقي تشارك جمهورها مقطع فيديو وهي تجمع البصل بأحد المزارع

شاهد: سلاف فواخرجي تكشف أسباب غيابها عن الدراما المصرية

شاهد: سلاف فواخرجي تكشف أسباب غيابها عن الدراما المصرية

بالأهازيج والطبول.. شاهد لحظة استقبال تامر حسني في تونس

بالأهازيج والطبول.. شاهد لحظة استقبال تامر حسني في تونس

بملابس فرعونية.. محمد حماقي يظهر بخاصية الذكاء الاصطناعي في السعودية

بملابس فرعونية.. محمد حماقي يظهر بخاصية الذكاء الاصطناعي في السعودية

تركي آل الشيخ يحتفي بالفنان محمد منير: أنا من عشاق هذا النجم

تركي آل الشيخ يحتفي بالفنان محمد منير: أنا من عشاق هذا النجم

صورة.. هنا الزاهد تبهر جمهورها بالفستان الأبيض

صورة.. هنا الزاهد تبهر جمهورها بالفستان الأبيض

رنا الحريري ترد بشكل قاسٍ على متابع: لولا باسم ياخور ما حد سامع فيكِ

رنا الحريري ترد بشكل قاسٍ على متابع: لولا باسم ياخور ما حد سامع فيكِ

الفنانة لقاء سويدان تصدم جمهورها وتكشف إصابتها بورم سرطاني

الفنانة لقاء سويدان تصدم جمهورها وتكشف إصابتها بورم سرطاني

جوري بكر تنفي نبأ طلاقها وتوضح : حسابي كان مخترق

جوري بكر تنفي نبأ طلاقها وتوضح : حسابي كان مخترق

عربي

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

الصفدي: الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه

السيسي: مصر لن تتقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار

السيسي: مصر لن تتقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار

وكالة إيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران يوم السبت

وكالة إيرانية: وزير الخارجية السعودي يزور طهران يوم السبت

السودان: مقتل والي غرب دارفور واتساع رقعة المعارك

السودان: مقتل والي غرب دارفور واتساع رقعة المعارك