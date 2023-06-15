على يد شقيقه.. الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن في نابلس

وذكر العقيد لؤي إرزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة تفيد بأن شخصاً يبلغ من العمر (27 عاماً) وصل للمستشفى مصاباً بعيار ناري في صدره ووصفت إصابته بالبليغة وحالته بغير المستقرة وأعلن الأطباء عن وفاته لاحقاً.



وعلى الفور باشرت شرطة المباحث العامة البحث والتحري وجمع الأدلة حتى حصرت الاشتباه بشقيقه وقبضت عليه، وبسماع اقوال المشتبه فيه أفاد أنه قام بإطلاق النار على شقيقه وإصابته بالخطأ.



وأكد ارزيقات أن الشرطة أعلمت النيابة العامة وقررت الأخيرة التحفظ على الجثة واحالتها لمعهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لإجراء الصفة التشريحية واستكمال الإجراءات القانونية.



وناشد ارزيقات المواطنين بالابتعاد عن استخدام الأسلحة النارية في المناسبات وعدم العبث بها أو حتى اقتنائها لما تشكله من تهديد لحياتهم.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات مقتل مواطن وقبضت على شقيقه لقيامه بإطلاق النار عليه بالخطأ مما أدى إلى مقتله.