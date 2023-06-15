الجيش الأوكراني يستعيد أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع





وتابع: "مستعدون لمواصلة القتال لتحرير أراضينا بأيدينا فقط"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.



وأكد أن في المراحل الأولى من الهجوم، الذي قالت أوكرانيا إنه بدأ الأسبوع الماضي، تم تحرير سبعة تجمعات سكنية في دونيتسك بشرق البلاد وفي زابوريجيا بالجنوب.



وصرح مسؤولون عسكريون بأن الجيش تقدم بما يصل إلى ثلاثة كيلومترات بالقرب من قرية مالا توكماتشكا في قطاع زابوريجيا، وبما يصل إلى سبعة كيلومترات بالقرب من قرية في جنوب فيليكا نوفوسيلكا في قطاع دونيتسك.



ولم تعترف روسيا، التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، رسميا بالتقدم الأوكراني. ويقول كل جانب إن الطرف الآخر تكبد خسائر فادحة منذ بدء الهجوم المضاد.



وفي بيان مشترك، قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا والدنمارك إنها سترسل عتاد دفاع جوي يتضمن مئات الصواريخ إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي للقوات الروسية.



وجاء في البيان المشترك الصادر عن الحكومة البريطانية، قبل اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا بقيادة الولايات المتحدة في بروكسل، أن تسليم العتاد بدأ بالفعل، وسيكتمل "في غضون بضعة أسابيع".



رام الله - دنيا الوطناستعاد أوكرانيا أراض تجاوزت مساحتها 100 كيلومتر مربع في هجومها المضاد على القوات الروسية.هذا ما قاله المسؤول العسكري الأوكراني، البريجيدير جنرال أوليكسي هروموف، حسب ما نقلت عنه وكالة (رويترز) للأنباء.