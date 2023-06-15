شؤون فلسطينية

أبو هولي يؤكد متابعة تنفيذ الاتفاق مع أونروا بعد تعليق إضراب العاملين

أبو هولي يؤكد متابعة تنفيذ الاتفاق مع أونروا بعد تعليق إضراب العاملين
د. أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي قرار اتحاد العاملين العرب في وكالة الغوث الدولية (أونروا) إقليم الضفة الغربية والقدس، بتعليق الإضراب بعد استمراره لمدة 4 أشهر متواصلة، واستئناف عمل (أونروا) وخدماتها داخل المخيمات .

وأشاد أبو هولي، في بيان صادر عنه، مساء اليوم الخميس، بقرار اتحاد العاملين تعليق الإضراب الذي وصفه بـ "القرار المسؤول"، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المخيمات الفلسطينية.

وقال: إن تعليق الإضراب جاء ثمرة لجهود اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ودائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية بالمخيمات والمكتب التنفيذي للجان.

وأكد أن منظمة التحرير ستواصل اتصالاتها مع رئاسة (أونروا) ممثلة بمفوضها العام فيليب لازاريني، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إنجاز لمطالب العاملين المشروعة، والتحرك مع الدول العربية المضيفة لحشد التمويل لسد العجز المالي الكبير في ميزانية (أونروا)، وتمكينها من تقديم خدماتها دون تقليص للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .

وأوضح أبو هولي أن دائرة شؤون اللاجئين ستجري اتصالاتها مع أعضاء اللجنة الاستشارية لـ (أونروا) في اجتماعها الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل (20/6/2023) لتطوير سياسة الأجور إلى نظام مالي فعال ومرن، وربطه بمؤشر الغلاء المعيشي للبلد المضيف.

وأكد ضرورة حل جميع القضايا العالقة عبر الحوار، وأن الجهود ستركز في الأيام المقبلة على وضع الاتفاق الذي تم التوصل إليه موضع التنفيذ على وجه السرعة، مطالبا اللاجئين كافة والمؤسسات المجتمعية بالتكاتف لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المخيمات.

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