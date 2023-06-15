دولي

غالانت يلتقي وزير الدفاع الأمريكي

غالانت يلتقي وزير الدفاع الأمريكي
غالانت وأوستن
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، اليوم الخميس، وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن غالانت بحث مع أوستن الاتفاق النووي الذي يتبلور مع إيران.

وأضافت أن مسؤولين في إسرائيل والخليج، يعتقدون أن إيران والولايات المتحدة، على وشك التفاهم بشأن هذه القضية.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال، نقلت أمس الأربعاء، عن غالانت قوله، إنه سيناقش الالتزام المشترك بين الجانبين للتأكد من عدم امتلاك إيران أبدًا قدرة نووية عسكرية.

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