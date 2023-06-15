شؤون فلسطينية

غزة: قادة وكوادر بحركة فتح يلتقون أم جهاد الوزير

غزة: قادة وكوادر بحركة فتح يلتقون أم جهاد الوزير
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى قادة وكوادر في حركة فتح بغزة، اليوم الخميس، بالوزيرة انتصار الوزير، "أم جهاد" رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، وسهام القرم، مدير عام المؤسسة، وذلك في مقر قيادة الحركة وسط مدينة غزة.

 وشارك في اللقاء أعضاء الهيئة القيادية العليا، جمال عبيد، زياد شعث، عبد الحق شحادة، سلمى الخوالدة، ومفوضي العمال والجرحى في الأقاليم الجنوبية، وأمين سر المكتب الحركي المركزي، سراج اللوح، وأعضاء المركزي وأمناء سر الفروع الثمانية، 

وتأتي هذه اللقاءات بناءً على توجيهات أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض عام التعبئة والتنظيم بالمحافظات الجنوبية.

وتم طرح ومداولة العديد من القضايا والملفات الخاصة بجرحى قطاع غزة وسبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في إطار التكامل الوطني وسبل مواجهة العديد من التحديات وكذلك تداعيات القرصنة الإسرائيلية على أموال المقاصة بدعوى رواتب الشهداء والأسرى والجرحى وتحقيق الإجراءات والقوانين والأنظمة التي تعزز صمود الجرحى الأبطال الذين يشكلوا ضمير الثورة.


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