بن غفير يرفع دعوى تشهير ضد صحيفة هآرتس





وتصف الدعوى القضائية كيف أنه منذ اللحظة التي تولى فيها بن غفير منصبه، تعمد الصحفي براينر ملاحقة الوزير من خلال نشر أخبار معظمها خاطئة تمامًا، وفق ما نقلت القناة الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنرفع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم الخميس، دعوى تشهير ضد صحيفة (هآرتس) والصحفي جوش براينر، مطالباً بتعويض قدره ثلاثة ملايين شيكل.ووفق (القناة 14) الإسرائيلية، فإن الدعوى جاءت بسبب مقال نشرته الصحيفة قبل حوالي أسبوع تضمن ادعاءات بأن رئيس منظمة "لاهافا" بنتسي غوبشتاين يقدم المشورة للوزير في القرارات المتعلقة بجهاز الشرطة والأنشطة اليومية، كما ادعى أن غوبشتاين يشارك في اجتماعات الوزارة، ونصح الوزير بشن عملية في شرق القدس أطلق عليها حينها اسم "السور الواقي 2".