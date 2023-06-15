إعلام إسرائيلي: نتنياهو يحاول ترتيب لقاء مع أردوغان

أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، يحاول ترتيب لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت القناة الإسرائيلية، بأن محاولة نتنياهو جاءت بعد عدم استجابة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لعقد لقاء معه.

وقالت القناة الإسرائيلية، بأن محاولة نتنياهو جاءت بعد عدم استجابة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لعقد لقاء معه.

وكانت القناة ذاتها أكدت بأن بايدن، دعا الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، للقاء في البيت الأبيض في غضون شهر.





يشار إلى أن بايدن لم يدع نتنياهو لزيارة البيت الأبيض، رغم مرور نحو عشرة أشهر على تكليفه رئيساً للحكومة.





ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العلاقات بين الإدارة الأميركية برئاسة بايدن وحكومة نتنياهو تشهد خلافات كبيرة.



