شاهد: كيف تبدو الاستعدادات بمزارع المواشي بالقطاع مع اقتراب عيد الأضحى؟

خاص دنيا الوطن - عماد أبو سيفرصدت "دنيا الوطن"، إقبال المواطنين والاستعدادت في مزارع المواشي، مع قرب عيد الأضحى المبارك، في ظل التراجع على شراء الأضاحي من عام إلى آخر؛ بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار.بدوره، قال سامي البطنيجي، صاحب إحدى مزارع العجول شرق مدينة غزة، إن "الإقبال على شراء الأضاحي هذا العام جيد، وأفضل من العام الماضي".وأكد البطنيجي في حديثه لـ"دنيا الوطن"، أن جميع أنواع الأضاحي متوفرة، لافتاً إلى أن "الأسعار مرتفعة بعض الشيء".من جهته، خالف جمال النادي، صاحب إحدى مزارع العجول، سابقه، بشأن إقبال المواطنين هذا العام على شراء الأضاحي، مشيراً إلى أن الإقبال ضعيف.وتابع النادي بقوله: " للأسف، نجد أن الحال والإقبال يزداد سوءاً سنة تلو الأخرى، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب، وغلاء الإعلاف.".وأوضح أن "المواطنين كانوا يقبلون بشكل كبير على شراء الحصة الكاملة من العجول، أما اليوم فالوضع مغاير، فنجدهم يسألون عن أصغر حصة".من جانبه، أكد صاحب مزرعة الأمانة لبيع المواشي، أن "الإقبال على شراء الأضاحي ضعيف، بسبب غلاء الأسعار هذا العام، فالمواطنين لم يعد بمقدرتهم تحمل ارتفاع الأسعار".وأوضح أن "الأعلاف بجميع أنواعها غالية، كما أن العجول التي نستوردها غالية، ويأتي ذلك أيضاً في ظل وضع اقتصادي صعب في قطاع غزة".