اللجنة التنفيذية تُصدر بياناً بعد قرار اتحاد عاملي أونروا تعليق الإضراب





وقالت في البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه في ضوء تعليق الإضراب الذي استمر لمدة 4 أشهر متواصلة، وما تم من اجتماعات متواصلة مع مفوض عام (أونروا) وطاقمه والاتحاد واللجان الشعبية بالمخيمات، وضرورة الاستجابة لمطالب الاتحاد العادلة والمشروعة، تعبر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن تقديرها لقرار الاتحاد الوطني والمسؤول بتعليق الإضراب عن العمل واستئناف العمل فورا للنهوض بأوضاع المخيمات وتعويض ما فات طلبة المدارس التابعة لـ (أونروا) نتيجة الإضراب بالعملية التعليمية، وأيضا استئناف الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.



وتؤكد اللجنة التنفيذية على أنها ستتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع (أونروا) واتحاد العاملين العرب ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة والمكتب التنفيذي للاجئين واللجان الشعبية بالمخيمات.





وأكدت أنه ستواصل اتصالاتها مع الأمم المتحدة و(أونروا) من أجل تلبية مطالب الاتحاد وتطوير أعمال الوكالة وفق قرار تأسيسها رقم 302، ودعوة الدول المانحة لتوفير الدعم من أجل تغطية العجز المالي الذي تواجهه.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الخميس، بياناً بعد قرار اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إقليم الضفة الغربية والقدس، تعليق الإضراب الذي استمر لمدة أربعة أشهر.