حماس: لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، اليوم الخميس، إن الاحتلال يواصل استهتاره بكل القوانين والأعراف الإنسانية بإعلانه إغلاق التحقيق في جريمة جيشه في التنكيل وإعدام الشهيد المسن عمر أسعد، وإغلاق التحقيق في قتل الطفل محمد التميمي.





وأوضح قاسم اليوم الخميس، "أننا لا نثق بالتحقيقات التي يجريها جيش الاحتلال المجرم والذي يهدف منها للتهرب من المحاكم الدولية".





وبيّن أن "هذا الإجراء الشكلي يرفضه الاحتلال ما يكشف عمق الاستهانة بالمنظومة العالمية ومواقف المنظمات الدولية والحقوقية، والسير بشكل ثابت على خطى السياسة النازية، وتطبيق كل أساليب العنصرية البشعة ضد شعبنا الفلسطيني".





وأكد أن الاحتلال سيدفع ثمن كل جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، وستطبق عليه العدالة الكاملة بطرده عن كل أرضنا الفلسطينية وتفكيك نظامه العنصري البغيض.





وشدد الناطق باسم حركة حماس على أن كل هذه الجرائم الاحتلال وتخلي المنظومة الدولية عن واجباتها لن توقف نضال شعبنا المشروع ضد الاحتلال الصهيوني الذي سيتواصل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

رام الله - دنيا الوطن