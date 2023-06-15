شؤون فلسطينية

منيب المصري يختتم زيارته إلى الجمهورية التونسية

منيب المصري يختتم زيارته إلى الجمهورية التونسية
منيب المصري خلال زيارته لتونس
رام الله - دنيا الوطن
اختتم منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس زيارته إلى تونس بدعوة من المنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الكسو) ضمن سلسلة أحاديث (الكسو) في جلسة بعنوان " منيب المصري ، جهود مستمرة لخدمة المجتمع العربي".

والتقى المصري بالأمين العام للمنظمة العربية محمد ولد أعمر وجرى التباحث حول التعاون والشراكة في مجالات التربية والتعليم والثقافة وخدمة القدس الشريف وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين المنظمة ومؤسسة منيب وانجلا المصري وصندوق ووقفية
القدس.

والتقى المصري بسفير دولة فلسطين هائل الفاهوم ووزير التربية والتعليم التونسي محمد علي الوغديري ومعالي وزير الشباب والرياضة الدكتور كمال دقيش وعدد من رجال الأعمال وإدارة البنك العربي في تونس.

وزار المصري مقبرة الشهداء في تونس ووضع إكليل الزهور على أضرحة القادة أبو أياد وأبو الهول، وكذلك مقر النادي الأفريقي والتقى برئيس وإدارة النادي.

من جهته شكر منيب رشيد المصري المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة على تكريمه وحفاوة استقبالا، معبرا عن سعادته بالشراكة التي أنجزت.

ووجه المصري تحية الشعب الفلسطيني إلى تونس رئيسا وقيادة وشعبا، معبراً عن افتخار الشعب الفلسطيني بمواقف تونس المشرفة ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب
الفلسطينية، قائلا بأن الأخوة التونسية الفلسطينية هي تاريخية وأزلية وبأنها مباركة بدماء الشهداء وقيم الحرية والإنسانية والعدالة.

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