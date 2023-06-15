فلسطينيان من الناجين.. استمرار البحث بعد غرق مركب يقل مئات المهاجرين في اليونان





وتم إنقاذ 104 أشخاص حتى هذه اللحظة بينهم فلسطينيان، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



ويواصل مركبا دورية ومروحية وست سفن أخرى من المنطقة، البحث في المياه غرب سواحل بيلوبونيز، وهي من أكثر المناطق عمقا في البحر الأبيض المتوسط، وفق ما قالت ناطقة باسم سلطات الموانئ اليونانية.



من جهتها، قالت الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أثينا ستيلا نانو لقناة (إي آر تي) العامة، "قد تكون أسوأ مأساة بحرية في اليونان في السنوات الأخيرة".



وأكدت إيراسميا رومانا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مرفأ كالاماتا، جنوب غرب اليونان، إلى حيث نقل الناجون، أن "الوضع مروع بالفعل"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأضافت أن الناجين "في حالة نفسية سيئة للغاية ... كثير منهم في حالة صدمة ومرهقون".



وأعلنت اليونان الحداد ثلاثة أيام حتى السبت بعد المأساة التي وقعت قبل أيام من الانتخابات التشريعية المقرر أجراؤها في 25 حزيران/يونيو وهي الثانية في شهر.



حتى الساعة، أُنقذ 104 أشخاص لكن أثينا تخشى أن مئات المهاجرين الآخرين ما زالوا في عداد المفقودين، بسحب شهادات الناجين.



وقالت الناطقة باسم خفر السواحل إن الناجين "كلهم رجال"، مشيرة إلى احتمال أن تكون نساء وأطفال ضمن المفقودين، مشيرة إلى أن الناجين هم 47 سوريا و43 مصريا و12 باكستانيا وفلسطينيان.



رام الله - دنيا الوطنبعد العثور على 78 جثة حتى الآن، تتواصل اليوم الخميس عمليات البحث عن ناجين غداة غرق مركب يقل مئات المهاجرين قبالة سواحل جنوب غرب اليونان.