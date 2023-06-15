شؤون فلسطينية

تفاصيل اجتماع الشيخ مع مسؤولين يابانييْن في رام الله

تفاصيل اجتماع الشيخ مع مسؤولين يابانييْن في رام الله
خلال اجتماع الشيخ مع مسؤولين يابانيين في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، مسؤولين يابانييْن على آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية، مع التأكيد على التقدير للدعم الياباني في كافة القطاعات، السياسية والاقتصادية والتنمية. 

واستقبل الشيخ اليوم في رام الله، نائب وزير الخارجية الياباني، يامادا شيغيو وممثل اليابان في فلسطين، ناكاشيما يوئيتشي.

ورحب الشيخ برئاستهم لمجموعة G7، ومجلس الامن في الأمم المتحدة، وأكدت على ضرورة ضغطهم على الحكومة الإسرائيلية لوقف الإجراءات الأحادية كافة. 

كما وعبّر وفق ما غرّد عبر (تويتر)، عن امتنانه لجهود اليابان في دعم عملية السلام. 

ومن الجانب الياباني، تم التأكيد على الدعم المستمر لإقامة دولة فلسطينية مزدهرة ومستقلة وذات سيادة، واكدوا دعمهم للمسار التفاوضي وصولاً لحل الدولتين على أسس الشرعية الدولية.

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