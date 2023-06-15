نابلس: كشف تفاصيل جريمة قتل سيدة وسرقة مصاغها وحسابها البنكي

رام الله - دنيا الوطنكشفت شرطة محافظة نابلس اليوم ملابسات مقتل سيدة (60 عاماً) أثناء بحثها ومتابعتها لملابسات سرقة مصاغها الذهبي و64 ألف دينار من حسابها البنكي.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وخلال متابعة إدارة المباحث العامة بشرطة محافظة نابلس لشكوى من قبل أحد المواطنين ومفادها فقدان مصاغ ذهبي من منزل تسكن به شقيقتاه بعد وفاة إحداهما مطلع الشهر الحالي، وأثناء السير في إجراءات البحث والتحري تبين وجود سحوبات مالية متلاحقة خلال فترات زمنية متقاربة من حساب شقيقته المتوفاة، وذلك باستخدام بطاقة الصراف الآلي.وخلال التحريات تم الاشتباه بعاملتين كانتا تقومان بأعمال الرعاية الصحية والخدمات المنزلية.وأضاف ارزيقات، أنه تم إحضار الأولى أثناء وجودها في نابلس والأخرى تم إحضارها بالتعاون مع شرطة محافظة الخليل بعد اختفاء آثارها منذ ثلاثة أيام.وبسماع أقوالهما أفادتا بحقن السيدة المتوفاة بجرعات من مادة طبية ومواد مخدرة بقصد قتلها واستكمال أعمال السرقة، وأن هناك آخرين قدموا لهما العون لارتكاب الجريمة، وتم إحضارهما وتوقيفهما.وبيّن ارزيقات، أنه تم استصدار مذكرة تفتيش من نيابة طوباس وبالتعاون مع شرطة محافظة طوباس تم تفتيش منزل إحداهما وضبط جزء من المصاغ والأموال المسروقة.وتم إحالة محضر الاستدلال للنيابة العامة والتي بدورها أصدرت قراراً لاستخراج جثمان المتوفاة وإحالته الى معهد الطب العدلي في جامعة النجاح الوطنية لاستكمال إجراءات التحقيق.