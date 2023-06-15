شؤون فلسطينية

بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية ووزارة الزراعة يوقعان اتفاقية تعاون

بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية ووزارة الزراعة يوقعان اتفاقية تعاون
خلال توقيع الاتفاقية
رام الله - دنيا الوطن
وقع مدير بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية مهدي حمدان، ووكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح، مذكرة تفاهم، اليوم الخميس، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، برعاية وزير الزراعة رياض عطاري.

وتهدف المذكرة للتعاون في مجال تقديم الخدمات المالية للمشاريع الزراعية التي تسعى لتطوير وتنمية القطاع الزراعي، بما يحقق التنمية المستدامة .

وأكد عطاري الدور التنموي لهذه المذكرة الذي يصب في مصلحة ودعم الاقتصاد الوطني، وأهمية الزراعة وتأثيرها على الاقتصاد الفلسطيني، موضحا التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الذي أصبح من أولويات الحكومة، التي تسعى لتعزيز وتوسيع قاعدة الإنتاج والتسويق، وتفعيل صندوق درء المخاطر والتأمينات ومؤسسة الإقراض.

ونوه إلى أن القطاع الزراعي يعتبر الحاضن لكل الفلسطينيين، وهو ملاذ لكل الباحثين عن فرصة للعمل أو ممارسة هواية الزراعة وتوفير الاحتياجات اللازمة للأسرة.

بدوره، أكد حمدان أهمية هذا التعاون الذي يصب في مصلحة المزارع الفلسطيني، ودعم القطاع الزراعي وصموده، وتحدث عن دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي في استهداف صغار المزارعين والمنشآت متناهية الصغر، انسجاما مع الخطة الاستثمارية للقطاع الزراعي.

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