التنمية وجمعية الإرادة تطلقان دعوة للمشاركة في "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، أن الوزارة تسعى إلى توطيد ومأسسة علاقة مميزة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة كونها الجمعية الأولى على مستوى العالم التي تعنى وتقدم الخدمات لفئة الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة.جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع رئيس جمعية الإرادة ومؤسس جائزة عمار د. عمار بوقس صباح اليوم عبر تقنية الزوم حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة خاصة فيما يتعلق بمشاركة الموهوبين من ذوي الإعاقة في المسابقة التي تسعى إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، وذلك بمشاركة وكيل الوزارة عاصم خميس والمدير العام للإدارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج.وقال الوزير " نؤمن كوزارة تنمية اجتماعية بأن ذوي الاعاقة لديهم القدرات والإمكانيات العالية للوصول الى ما يبغون، ان توفرت لهم الفرص اللازمة لذلك، وهذا الذي يقع على عاتقنا."وتابع " نسعى من مبدأ الشراكة معكم الى دعم الموهوبين من الأشخاص ذوي الاعاقة في فلسطين في كافة المجالات وصولا الى عملية تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا."وأوضح الوزير ان الوزارة هي المظلة للحماية الاجتماعية في فلسطين، حيث تستهدف في برامجها الفئات المهمشة والضعيفة من خلال تقديم مساعدات نقدية دورية، عينية، تأمين صحي، تأهيل مهني وحماية ورعاية وهي تولي اهتماماً كبيراً بتقديم رزمة خدمات لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين بلغت نسبتهم 2.1 من اجمالي السكان، حيث تقدم عديد خدمات التأهيل والرعاية والتمكين والحماية وفق الإمكانيات المتاحة.بدوره أكد د. بوقس ان جمعية الإرادة تسعى إلى صناعة جيل مبدع من ذوي الإعاقة من خلال البحث عن الموهوبين والموهوبات من ذوي الإعاقة داخل المملكة العربية السعودية وكل البلدان العربية الشقيقة وتقديم الدعم الكامل لهم ليصبحوا نماذجمضيئة مؤكدين للعالم أجمع أن الإعاقة الحقيقية هي إعاقة فكر لا إعاقة جسد.وجدد الطرفان الدعوة للأشخاص ذوي الاعاقة الموهوبين في فلسطين من أجل التسجيل في جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة بالموسم السابع 2023 بالمملكة العربية السعودية ذلك عبر الموقع الالكتروني www.ammar.sa