سلطة جودة البيئة تُطلق المنصة الوطنية الرقمية الخاصة بتغير المناخ

رام الله - دنيا الوطنأطلقت سلطة جودة البيئة، اليوم، المنصة الوطنية الرقمية الخاصة بتغير المناخ في فلسطين وذلك خلال ورشة عمل عقدت اليوم في رام الله، بمشاركة رئيس سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، ووزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح ورئيس سلطة الطاقة م. ظافر ملحم ورئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، ووكيل وزارة النقل والمواصلات عمار ياسين ووكيل مساعد وزارة الزراعة م. حسام طليب.وقالت د. التميمي خلال كلمة لها بأن أهمية المنصة الإلكترونية تأتي كأول تطبيق إلكتروني يضم المهتمون بشؤون تغير المناخ للتعاون معا لحل أزمة المناخ من خلال عرض العمل المناخي في فلسطين من خلال المنصة واستعراض الأولويات والاحتياجات للمهتمين بالتمويل والمشاريع.وأكدت بأن المنصة أداة توعوية للباحثين والطلاب وجميع المهتمين بالعمل على مشاريع تغير المناخ، وهي تحتوي على لوحات معلوماتية تعرض خرائط وعروض بيانية حول الانبعاثات والقطاعات الأكثر تضررا بهذه الظاهرة، وتسلط الضوء على الاستراتيجيات والخطط الوطنية المتعلقة بتغير المناخ وخطط العمل الخاصة بمختلف القطاعات.وشددت د. التميمي على أهمية إبراز العمل المناخي وآفاقه في فلسطين من خلال هذه المنصة الذي يعد جانبا أساسيا ً في تجنيد الأموال لصالح وتعزيز الصمود، داعية للتعاون مع سلطة جودة البيئة في تفعيل المنصة وإبقائها موردا للمعلومات والمعرفة حول المناخ في فلسطين.وأضافت بأن دولة فلسطين أنجزت خلال الفترة الماضية العديد من مقترحات المشاريع في مجال تغير المناخ من اجل الحصول على التمويل المناخي بالتعاون مع العديد من الشركاء الحكوميين في العمل البيئي والمناخي كوزارة الحكم المحلي ووزارة الزراعة ووزارة النقل والمواصلات وسلطة المياه وسلطة الطاقة.وأشارت د. التميمي بأنه بات من الضروري وجود خطط تنفيذية قطاعية تضع الأولويات الوطنية المرتبطة بتغير المناخ في كل قطاع، وقد تم إعداد هذه الأولويات على شكل خطط تنفيذية للمساهمات الوطنية المحددة (NDCs) لمعظم القطاعات، ويجري حاليا العمل على تطوير الاستراتيجيات الوطنية ومن ضمنها استراتيجية البيئة عبر القطاعية وهنا تكمن ضرورة إدماج خطط المساهمات المحددة وطنيا فيها، وكما يجري العمل على الانتهاء من بقية القطاعات (السياحة، والبنية التحتية والنظم البيئية) خلال العام الجاري.ويذكر بأن فريق العمل الخاص بالمنصة الوطنية الرقمية الخاصة بتغير المناخ، سيحرص بشكل دوري ومستمر على تفعيل العديد من التطبيقات التكنولوجية وقواعد البيانات ونظم المعلومات، فضلاً عن الربط مع المواقع الإلكترونية ذات العلاقة بتغير المناخ، وتقديم منتجات ومخرجات في أشكال تكنولوجية مبتكرة.ويذكر بأن المنصة الإلكترونية إحدى أهم مخرجات مشروع "إدماج أثر كوفيد 19 والفوائد الصحية الإضافية في إجراءات التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة والتكيف مع تغير المناخ في دولة فلسطين لتسريع الوصول إلى التمويل" الممول ممول من صندوق المناخ الأخضر الذراع التمويلي للاتفاقية الاطارية لتغير المناخ ( UNFCCC ) التي انضمت لها فلسطين في آذار عام 2016.وتحتوي المنصة الإلكترونية على كافة المعلومات والبيانات والوثائق والسياسات المتعلقة بتغير المناخ وهي منصة تهدف إلى التوعية بالعمل المناخي في فلسطين لكافة الفئات والباحثين والقطاع الخاص والعام.