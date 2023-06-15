أونروا تدعو المشاركين في مؤتمر بروكسل السابع لإدراج لاجئي فلسطين في مساعداتهم الإنسانية





وشدد على أننا "بحاجة ماسة إلى إعادة تأهيل مدارس (أونروا) والمراكز الصحية لأولئك الذين يعودون إلى مخيماتهم وسط الأنقاض والركام بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار في الخارج".



وتابع أن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في شباط/فبراير أثر على ما يقرب من 50،000 لاجئ فلسطيني، فيما أصدرت (أونروا) نداءً عاجلاً يحدد المتطلبات بمبلغ 16.2 مليون دولار أمريكي لتمويل الاستجابة لحالات الطوارئ والإنعاش المبكر ، مع وجود 5 ملايين دولار أمريكي لا تزال مطلوبة.



رام الله - دنيا الوطنحث مدير الشراكات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) كريم عامر، المشاركين في مؤتمر بروكسل السابع على "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، لإدراج لاجئي فلسطين في مساعداتهم الإنسانية.وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن لاجئي فلسطين في سوريا أصبحوا أكثر عرضة للخطر، بعد 12 عامًا من الصراع ، وفيروس (كوفيد -19)، والأزمة الاجتماعية والاقتصادية، والزلزال مؤخرًا.وقال كريم عامر ، مدير الشراكات في (أونروا): "تقدم (أونروا) الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي - لحوالي 438،000 لاجئ فلسطيني بقوا في سوريا و 50،000 لاجئ فلسطيني فروا إلى الأردن ولبنان. ويعيش الغالبية منهم في فقر مدقع ويعتمدون على المساعدات الغذائية النقدية والعينية التي تقدمها الوكالة لتلبية احتياجاتهم الأساسية".وأضاف: في هذا العام ، تحتاج (أونروا) إلى 436.7 مليون دولار أمريكي لتأمين المساعدة الإنسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين المتضررين من الصراع في سوريا ولبنان والأردن من خلال مناشدتها الطارئة. ولا يزال النداء يعاني من نقص كبير في التمويل ، حيث تم تلقي 16 في المائة فقط من التمويل المطلوب.وأكد أن (أونروا) دعت إلى إدراج لاجئي فلسطين في الاستجابة الإنسانية في سوريا والمنطقة لمواصلة خدماتنا الحيوية وتجنب أي تدهور إضافي في ظروفهم المعيشية.