تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو
رام الله - دنيا الوطن
فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو/2023.
اقرأ أيضاً: العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو.
وجاء تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، عقب إعلان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن موعد صرفها.
فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو/2023.
اقرأ أيضاً: العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر يونيو.
وجاء تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، عقب إعلان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن موعد صرفها.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو اضغط هنا.
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