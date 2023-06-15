تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو

رام الله - دنيا الوطن

فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو/2023.



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