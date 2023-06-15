شؤون فلسطينية

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو

تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فعلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، ظهر اليوم الخميس، رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر يونيو/2023.

 وجاء تفعيل رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار، عقب إعلان السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة عن موعد صرفها.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو اضغط هنا.

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