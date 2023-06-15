الرئيس عباس يُطلع مجلس السفراء العرب لدى الصين على آخر التطورات السياسية

رام الله - دنيا الوطنأطلع الرئيس محمود عباس، مجلس السفراء العرب لدى جمهورية الصين الشعبية، على آخر التطورات والمستجدات في المنطقة وما تمر به القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة سياسيا ودبلوماسيا لحشد الدعم الدولي، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.وجدد الرئيس عباس لدى استقباله مجلس السفراء العرب لدى الصين في مقر إقامته في العاصمة بكين، اليوم الخميس، دعوته للدول العربية إلى تقديم مرافعاتها المكتوبة أمام محكمة العدل الدولية، لإصدار رأيها الاستشاري، وفتواها، حول قانونية وشكل وأهلية النظام الذي أقامته إسرائيل، دولة الاحتلال و"أبارتهايد"، على أرض فلسطين.واستعرض الرئيس الأوضاع الصعبة في فلسطين، في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، والمتمثلة في تكثيف الاستيطان وعمليات القتل اليومية، واستباحة المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، والتنكر للاتفاقات الموقعة، وقرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.وتطرق الرئيس عباس إلى الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، على أساس الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والاعتراف بها ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، والالتزام بالشرعية الدولية، الأمر الذي سيفتح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم جميع الفصائل الفلسطينية.كما أطلع الرئيس عباس مجلس السفراء العرب على نتائج اجتماعه مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، الذي تكلل بالاتفاق على إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الصديقين.وحضر الاجتماع: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب رئيس الوزراء، زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وسفير فلسطين لدى الصين فريز مهداوي.