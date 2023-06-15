شؤون فلسطينية

البزم لـ"دنيا الوطن": لا تهاون مع أي عابث يهدد أمن شعبنا وسنبقى عند مسؤولياتنا

البزم لـ"دنيا الوطن": لا تهاون مع أي عابث يهدد أمن شعبنا وسنبقى عند مسؤولياتنا
حفل تأبين الشهيد الملازم خالد مصلح
رام الله - دنيا الوطن
نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، الخميس، حفلاً تأبينيّاً لشهيد الواجب الملازم خالد محمد مصلح، والذي استشهد أثناء تنفيذه مهمة توقيف بحق أحد المطلوبين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وشارك في الحفل، الذي أقيم في مركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة، النائب العام المستشار محمد النحال، ووكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح، وقادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات المركزية بالوزارة، وحشد واسع من الشخصيات الفصائلية والوطنية والوجهاء ولفيف من ضباط الوزارة.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إن "رسالة المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته أنهم خلف وزارة الداخلية، من أجل إنفاذ القانون والمحافظة على حالة الأمن في القطاع".

وشدد البزم على أنه "لا تهاون مع أي مجرم ومع أي عابث، يهدد أمن شعبنا في قطاع غزة"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية ستبقى عند واجباتها في المحافظة على أرواح المواطنين وممتلاكاتهم وحالة الأمن والاستقرار، مهما كانت التضحيات والتحديات".

من جهته، قال والد الشهيد الملازم خالد محمد صلح، إنني " أفتخر بما قدمه ابني، والذي ضحى بروحه من أجل وطنه، وطارد المجرم حتى كاد أن يلحق به".

وتابع: "كما أفتخر بالأجهزة الأمنية بما قدموه لنا من السند والمواساة منذ اللحظة الأولى لاستشهاد ابني، ولم يفارقونا، وأفتخر أيضاً بهذا الحضور والتكريم لخالد".

وأضاف: " طالبت وزارة الداخلية بتنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل، ووعدتني بإنفاذ القانون".

من جانبه، قال المختار محمود سالم مصلح، إن "رسالتنا لوزارة الداخلية، بأنها يجب أن تكون حاسمة جازمة مع كل المنفلتين، ونطالبهم بتحقيق الأمن والأمان وإيقاع أقصى العقوبة على كل من تُسوّل له نفسه بالاعتداء على أي شرطي أو ضابط أو مواطن".

وتابع: "كل العائلات والوجهاء جاءوا اليوم ليقولوا لوزارة الداخلية، إننا معكم وأيدينا بأيديكم، حتى توقعوا أقصى العقوبة بكل من يعتدي على أبناء شعبنا".


 



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