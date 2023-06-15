شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تتحدث لـ"استوديو الوطن" عن وفدها للقاهرة ومنحة الـ 50 شيكل لمنتفعي الشؤون

كهرباء غزة تتحدث لـ"استوديو الوطن" عن وفدها للقاهرة ومنحة الـ 50 شيكل لمنتفعي الشؤون
توضيحية
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
تحدث مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، محمد ثابت، عن مستجدات زيارة الوفد الفني للعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ما أثير مؤخراً حول إمداد مصر بالكهرباء.

وقال ثابت في لقاء مع "أستوديو الوطن" اليوم الخميس، إن الوفد الفني من شركة توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة سيتوجه للقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة الأمور الفنية، بعد المباحثات السياسية التي أجراها وفدا الحكومة من غزة والضفة مع الجانب المصري.

وبيّن أن هناك اختراقاً في ملف الكهرباء، حيث طلب من مصر زيارة وفد فني من غزة لمتابعة هذا الملف، لافتاً "أن الاتفاقات تتم على المستوى السياسي، والأمور الفنية تترك لشركة الكهرباء وسلطة الطاقة".

ملف الـ 50 شيكل

وبخصوص ما أعلن مؤخراً من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، تخصيص مبلغ 50 شيكل لكل أسرة منتفعة من شيكات الشؤون، بهدف تعبئة كهرباء لها بعد تركيب (العداد الذكي)، أثنى ثابت على هذا القرار، موضحاً أنه سيتم البدء بوضع الاتفاقات اللازمة مع الجهات المعنية.

ولفت ثابت إلى أنه وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه المنحة ستكون لمدة عام كامل يتم بعدها دراسة الملف والتقييم، مع ترجيحات بأن يتم تجديدها نظراً لما لها من أثار تخفيف على الأسر الفقيرة والمتعففة.

العداد الذكي

وأوضح المسؤول في شركة توزيع الكهرباء، أن العداد الذكي له ميزات تختلف عن العداد القديم أو عداد الشحن المسبق "البطاقة" حيث أنه يمّكن الشركة من التواصل عن بعد مع العداد والتشييك عليه وحل أي خلل يطرأ عليه بشكل سريع.

وبيّن ثابت، أن العداد الذكي في المناطق التي تستفيد من خدمة الـ 2 أمبير يساهم في إيصال الكهرباء لساعات أطول بحيث يتم التناوب بين ساعات الكهرباء المخصص (8 وصل) وبين خدمة الـ 2 أمبير.

وأوضح أن المنزل المستفيد من خدمة العداد الذكي والـ 2 أمبير، ليس بحاجة لساعات الوصل الإضافية أو عودة التيار الكهربائي، في حين أن المناطق التي لا تستفيد من خدمة الـ 2 أمبير وبها (عداد ذكي) فإنها تستفيد من خدمة الوصل 8 ساعات بالإضافة لساعات الوصل الإضافية حال عودة التيار الكهربائي.

 


مشاريع حالية ومستقبلية

وقال ثابت: إن شركة توزيع الكهرباء تعاقدت خلال الوقت الراهن مع القطاع الخاص بهدف إنشاء حقول طاقة شمسية، حيث تم إنشاء حقل في خزاعة جنوب القطاع لشراء 2 ميجا وات من إنتاجها، وهناك دراسة للتوسع في الحقل ليمنحهم 5 ميجا مستقبلاً.

وبين أن هناك تحركات وتواصل مع جهات أخرى في الفترة المقبلة لإنشاء حقول طاقة شمسية في شمال قطاع غزة، لذات الهدف.

تشغيل محطة التوليد بالغاز

وأوضح ثابت خلال حديثه، أن المعلومات التي تتوفر لديهم بأن المشروع القطري لتحويل شركة توليد الكهرباء للعمل على الغاز لا زال قائما عقب توقيع الاتفاقيات اللازمة مسبقاً بين اللجنة القطرية والجهات المختصة.

وقال إن ما يرشح من معلومات بأن المشروع ما زال قائماً ولا زال العمل به دون وجود تفاصيل أكثر، داعياً جميع الأطراف المعنية في الملف الإسراع فيه ومحاولة عمل اختراق به من أجل توفير كميات أكثر من الكهرباء.

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