من ثلاث نقاط.. تفاصيل اقتراح الرئيس الصيني لتسوية القضية الفلسطينية





جاء ذلك خلال محادثاته مع الرئيس محمود عباس في بكين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).



وأكد شي أن القضية الفلسطينية ظلت لأكثر من نصف قرن دون حل، ما تسبب في معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني؛ يجب تحقيق العدالة لفلسطين في أسرع وقت ممكن.



وقال الرئيس الصيني: أولاً يكمن الحل الأساسي للقضية في إقامة دولة فلسطين المستقلة التي تتمتع بسيادة كاملة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



وتابع: ثانياً يتعين تلبية الحاجات الاقتصادية والمعيشية لفلسطين، ويحتاج المجتمع الدولي إلى تكثيف المساعدات الإنمائية والإنسانية لفلسطين.



وقال الرئيس الصيني: ثالثا، من المهم الحفاظ على الاتجاه الصحيح لمحادثات السلام. يتعين احترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس، ويتعين تجنب الأقوال والأفعال المفرطة والاستفزازية. ويتعين عقد مؤتمر سلام دولي واسع النطاق وأكثر موثوقية وتأثيرا من أجل تهيئة الظروف لاستئناف محادثات السلام والإسهام بجهود ملموسة لمساعدة فلسطين وإسرائيل على العيش بسلام، حسبما قال.



وأوضح الرئيس تشي جين بينغ أن "الصين مستعدة للعب دور إيجابي لمساعدة فلسطين في تحقيق المصالحة الداخلية وتعزيز محادثات السلام".

رام الله - دنيا الوطنقدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ، اقتراحا من ثلاث نقاط لتسوية القضية الفلسطينية.