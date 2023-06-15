النائب العام بغزة: لن تمنعنا مطالبات بعض الجهات بشأن تنفيذ أحكام الإعدام



وتابع: "نفخر ونعتز برجال أمن وشرطة قطاع غزة، الذين يسهرون على أمن القطاع، ونقول بكل ثقة أن لدينا رجال في كل الميادين: على الحدود مقاومين، ومحافظين على جبهتنا الداخلية".



وشدد على أن "موقفنا وقرارنا واضح أننا سنكسر الأيدي التي تمتد على رجال الشرطة والأجهزة الأمنية".



رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام بغزة، محمد النحال، اليوم الخميس، بأن مطالبات بعض الجهات بشأن أحكام الإعدام، "لن تمنعنا بتنفيذها".وأضاف في كلمة له خلال حفل تأبين شهيد الواجب (ملازم/ خالد محمد مصلح): "سنعمل بكل جهد على حماية كل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا على أيدي المجرمين الخارجين على القانون، ولن نتراجع عن حماية حقوق المواطنين".وقال: "تابعنا منذ اللحظات الأولى التحقيقات في حادثة استشهاد الملازم مصلح، الذي لم يتلقى رصاصة غدر من الخلف وإنما كان مقبلًا، وارتقى على مسافة أمتار من وجه الهارب من إنفاذ القانون".وأكد بأننا "سنعمل على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني والمطالبة بتطبيق حكم الإعدام بحق المدانين في القضايا التي تستنفد إجراءاتها القانونية كافة".