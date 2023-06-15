شؤون فلسطينية

إلغاء الـ 4 فترات.. الإعلان عن أجندة ومواعيد ونظام العام الدراسي 2023-2024

إلغاء الـ 4 فترات.. الإعلان عن أجندة ومواعيد ونظام العام الدراسي 2023-2024
التربية تعلن عن أجندة ومواعيد ونظام العام الدراسي 2023-2024
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الخميس، مواعيد الدوام والعطل المدرسية، بالإضافة إلى نظام العام الدراسي المقبل 2023-2024.

وقالت على لسان المتحدث باسمها، صادق الخضور في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية سيبدأ في 15 آب/أغسطس المقبل ودوام المدارس يبدأ في 20 من نفس الشهر.

وأضاف أن العام الدراسي سيستمر حتى الـ 30 آيار/مايو 2024، وفق تعميم تم إصداره اليوم. 

كما أعلن الخضور إلغاء نظام الفترات الأربعة والعودة للعمل بالنظام الذي كان معمولاً به سابقاً وهو نظام الفصلين، مشيراً إلى أن عطلة بين الفصلين تبدأ في 5 كانون الثاني/يناير وحتى الـ 13 من نفس الشهر.

وشدد الخضور على أن هذه المواعيد والنظام الجديد يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، مع إتاحة الفرصة بأن تبدأ مدارس القطاع قبل الضفة بنحو أسبوع.

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