الأوقاف تُعلن مغادرة جميع حجاج المحافظات الشمالية إلى الأراضي السعودية

رام الله - دنيا الوطنقال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، اليوم الخميس، إن حجاج المحافظات الشمالية كافة، غادروا إلى الأراضي السعودية.وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية (وفا)، أن حجاج المحافظات الشمالية غادروا على دفعتين، الأولى ضمت 2100 حاج من حجاج البر غادرت يوم الثلاثاء 13/6/2023 ووصلت إلى المدينة المنورة يوم الأربعاء، أما الدفعة الثانية فضمت 1500 حاج من حجاج البر وغادرت يوم الأربعاء 14/6/2023، ومن المتوقع وصولها مساء اليوم الخميس إلى المدينة المنورة.وأشار إلى أن القافلة الأولى من الحافلات المخصصة لنقل الحجاج تكونت من 70 حافلة، والثانية من 51 حافلة، منوها إلى أن جميع الحافلات مصنفة "VIP" وتحمل 30 راكبا فقط، وفي كل حافلة سائق بديل ومرشد ديني، إضافة إلى إداري من وزارة الأوقاف وخدمات الشركات.وبين أن جميع البعثات المساندة لبعثة الحج الفلسطينية (الطبية، والإرشادية، والإعلامية، والإدارية)، رافقت قوافل الحجاج منذ لحظة خروجها من مدينة الحجاج والمعتمرين في غور نمرين.وحول استعدادات استقبال الحجاج، قال أبو الرب إن طاقما مسؤولا من وزارة الأوقاف توجه منذ بداية الأسبوع الجاري إلى المدينة المنورة، لاستقبال الحجاج وتسكينهم في الفنادق التي تم استئجارها وعددها أربعة فنادق مصنفة خمس نجوم.وأشار إلى أن حجاج المحافظات الشمالية كافة سيمكثون أربع ليالٍ في المدينة المنورة، وبعدها سيغادرون إلى مكة المكرمة موزعين على فوجين وفقا للمواعيد المتفق عليها مع وسائل النقل والتسكين.وأكد أبو الرب أن كل فرق العمل الموزعة على جميع القنوات المتعلقة بالحج تعمل وفق توجيهات وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، الذي يتابع أوضاع حجاج فلسطين أولا بأول.