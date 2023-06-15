فتح: سياسة هدم المنازل لن تُرهب شعبنا أو تبدد إرادته

أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح)، أنّ جرائم الاحتلال النكراء لن تُرهب شعبنا أو تُبدّد إرادته في الدّفاع عن حقوقه الوطنيّة المشروعة.





وأضافت أنّ سياسة هدم المنازل؛ تأتي في سياق العقاب الجماعيّ الذي يمارسه الاحتلال؛ وهو أعتى أساليب الإرهاب، وأفظع تجلٍّ للظلم والبطش.





ونعت فتح في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم الخميس، الشهيد الشاب خليل الأنيس الذي استُشهد، فجر اليوم الخميس، بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال عدوانه على محافظة نابلس.





وحمّلت الحركة حكومة الاحتلال المتطرّفة مسؤوليّة ما ستؤول إليه الأوضاع جرّاء تصعيده الآخذة وتيرته بالازدياد، داعيةً المجتمع الدولي إلى التدخُّل الفوريّ لوقف العدوان المتواصل بحقّ شعبنا

رام الله - دنيا الوطن