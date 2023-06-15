رام الله: طالع إعلان فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب بالشرطة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المديرية العامة للشرطة، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل والانتساب لدورة تدريب تأسيسية في جهاز الشرطة.والإعلان وفق المعايير التالية، أن يكون فلسطيني الجنسية، وأن لا يقل الطول عن 170سم، وأن يتناسب الطول مع الوزن، وأن يجتاز الفحص الطبي و المخبري، وأن يكن حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون قد صدر بحقه حكم على خلفية جنائية.كما اشترطت بأن لا يقل المؤهل العلمي عن الصف العاشر، وأن يجيد القراءة والكتابة، وبأن لا يزيد العمر عن (27 عاماً).وقالت: فعلى الراغبين للتقدم، التوجه الى مديرية شرطة المحافظة (كل في محافظته) قسم التنظيم و الإدارة وأن يحضر معه الوثائق التالية 1- صورة عن شهادة الميلاد، 2- صورة عن الهوية الشخصية، 3- صورة عن آخر مؤهل علمي 4- صور شخصية حجم 4/6.