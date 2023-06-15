هيئة الأسرى تستنكر جريمة هدم الاحتلال لمنزل الأسير أسامة الطويل

رام الله - دنيا الوطناستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين سياسة هدم منازل الأسرى والتي كان آخرها تفجير وهدم منزل الأسير أسامة الطويل والمعتقل في الـ13 من شباط /فبراير الماضي من محافظة نابلس، حيث اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، مدينة نابلس من عدة محاور، وحاصرت منزل عائلة الأسير في منطقة رفيديا، وأخلت عددا من المنازل المجاورة له، تمهيدا لتفجيره.وأدانت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأشد العبارات سياسة الاحتلال الإجرامية بهدم منازل الأسرى الأبطال، والتي كان آخرها منزل الأسير إسلام الطويل فجر اليوم.ودعت الهيئة المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية للتدخل العاجل والخروج عن صمتهم وممارسة دورهم المطلوب، لوقف جريمة هدم المنازل، التي تتنافى مع كافة المواثيق والأعراف الدولية، كما تدعو أبناء شعبنا للالتفاف حول عائلة الأسير الطويل والوقوف بجانبه.وأكدت أن سياسة العقاب الجماعي بحق الأسرى وذويهم التي ينتهجها الاحتلال لن تنجح في فرض إرادته على الأسرى، أو النيل من عزيمتهم وصمودهم.