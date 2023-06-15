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دولي

إعلام إسرائيلي: تأجيل اجتماع منتدى النقب إلى يوليو المقبل

إعلام إسرائيلي: تأجيل اجتماع منتدى النقب إلى يوليو المقبل
وزراء خارجية دول عربية في لقاء النقب - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس، إنه تقرر تأجيل اجتماع "منتدى النقب" المقرر هذا الشهر إلى شهر يوليو المقبل.

ويضم منتدى النقب وزراء خارجية دول عربية وهي الإمارات، البحرين، مصر، المغرب، بالإضافة إلى وزيري خارجية إسرائيل، والولايات المتحدة.

ووفق ما قال الصحفي جيلي كوهين من قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الاجتماع الذي كان مقررا عقده في نهاية حزيران/ يونيو الجاري، تم تأجيله مرة أخرى.

ونقل الصحفي عن مصادر مطلعة، أن الاجتماع كان مقرراً عقده في المغرب، ولكن نظرًا لقرب عيد الأضحى مع موعده، تقرر تأجيله إلى شهر تموز/يوليو.

وأضاف بأنه لم يتم بعد تحديد موعد نهائي للاجتماع الذي سيضم وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات والبحرين ومصر.

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