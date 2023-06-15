معروف يتحدث بشأن قرار تعبئة العدادات الذكية للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، بأن لجنة متابعة العمل الحكومي، قررت خلال جلستها الأسبوعية يوم أمس، تعبئة العدادات الذكية للأسر المتعففة المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية بمبلغ 50 شيكل شهرياً.وقال في تصريحات إذاعية، أنه سيتم دفع المبلغ، لصالح شركة الكهرباء، وذلك من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا.وأوضح معروف بأن كل شخص لديه عداد باسمه تم تركيبه ضمن العدادات الذكية ومنتفع من الشؤون الاجتماعية تم حصره من قبل طاقم مشترك ما بين وزارة التنمية وشركة الكهرباء للاستفادة من المساهمة الشهرية بقيمة 50 شيكل.وأكد بأن هناك آلاف الاشتراكات المسجلة التي ينطبق عليها الاستفادة من المساهمة الشهرية وستقوم وزارة المالية بمتابعة تركيب العدادات الذكية لها ودفع المبالغ المالية المستحقة لشركة الكهرباء شهرياً.