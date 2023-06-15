شؤون فلسطينية

معروف يتحدث بشأن قرار تعبئة العدادات الذكية للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون

معروف يتحدث بشأن قرار تعبئة العدادات الذكية للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون
قرار بتعبئة العدادات الذكية للأسر المتعففة المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية بمبلغ 50 شيكل شهرياً
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، اليوم الخميس، بأن لجنة متابعة العمل الحكومي، قررت خلال جلستها الأسبوعية يوم أمس، تعبئة العدادات الذكية للأسر المتعففة المستفيدة من  شيكات الشؤون الاجتماعية بمبلغ 50 شيكل شهرياً.

وقال في تصريحات إذاعية، أنه سيتم دفع المبلغ، لصالح شركة الكهرباء، وذلك من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا. 

وأوضح معروف بأن كل شخص لديه عداد باسمه تم تركيبه ضمن العدادات الذكية ومنتفع من الشؤون الاجتماعية تم حصره من قبل طاقم مشترك ما بين وزارة التنمية وشركة الكهرباء للاستفادة من المساهمة الشهرية بقيمة 50 شيكل. 

وأكد بأن هناك آلاف الاشتراكات المسجلة التي ينطبق عليها الاستفادة من المساهمة الشهرية وستقوم وزارة المالية بمتابعة تركيب العدادات الذكية لها ودفع المبالغ المالية المستحقة لشركة الكهرباء شهرياً.

أخبار ذات صلة

حماس: تدمير منزل الأسير الطويل &quot;سلوك إرهابي نازي&quot;

حماس: تدمير منزل الأسير الطويل "سلوك إرهابي نازي"

معروف يتحدث بشأن قرار تعبئة العدادات الذكية للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون

معروف يتحدث بشأن قرار تعبئة العدادات الذكية للأسر المستفيدة من شيكات الشؤون

اشتية: إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين

اشتية: إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين

وزيرة المرأة تترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع الجندر

وزيرة المرأة تترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع الجندر

جامعة النجاح تُطلق فعاليات مؤتمر النجاح للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا

جامعة النجاح تُطلق فعاليات مؤتمر النجاح للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

ماذا جاء في اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الصيني؟

ماذا جاء في اجتماع الرئيس عباس مع رئيس الوزراء الصيني؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: تدمير منزل الأسير الطويل &quot;سلوك إرهابي نازي&quot;

حماس: تدمير منزل الأسير الطويل "سلوك إرهابي نازي"

اشتية: إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين

اشتية: إسرائيل تقوم بتدمير حل الدولتين

وزيرة المرأة تترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع الجندر

وزيرة المرأة تترأس اجتماع مجموعة العمل الخاصة بقطاع الجندر

جامعة النجاح تُطلق فعاليات مؤتمر النجاح للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا

جامعة النجاح تُطلق فعاليات مؤتمر النجاح للابتكار والاستدامة في الهندسة والتكنولوجيا

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

المرور بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

النجاح الوطنية تنظم حفل تخريج الفوج الأول من معلمات الدبلوم المهني المتخصص لرياض الأطفال

أبو هولي يكرم الطالب أحمد أبو دقة ويشيد بخطابة في مؤتمر تعهدات أونروا

أبو هولي يكرم الطالب أحمد أبو دقة ويشيد بخطابة في مؤتمر تعهدات أونروا

واشنطن تطلب توضيحاً من الاحتلال بعد إغلاق ملف التحقيق باستشهاد المُسن أسعد

واشنطن تطلب توضيحاً من الاحتلال بعد إغلاق ملف التحقيق باستشهاد المُسن أسعد

منوعات

جوري بكر تنفي نبأ طلاقها وتوضح : حسابي كان مخترق

جوري بكر تنفي نبأ طلاقها وتوضح : حسابي كان مخترق

بأجواء رومانسية.. ديمة بياعة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

بأجواء رومانسية.. ديمة بياعة وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

سلمى أبو ضيف تكشف تفاصيل عن حياتها الشخصية

منة فضالي توجّه رسالة نارية غامضة عبر تويتر

منة فضالي توجّه رسالة نارية غامضة عبر تويتر

فنانة سورية شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها بالطفولة

فنانة سورية شهيرة تصدم الجمهور بصورة لها بالطفولة

شاهد: لحظة وصول الفنان محمد منير إلى جدة وبدء بروفات حفله

شاهد: لحظة وصول الفنان محمد منير إلى جدة وبدء بروفات حفله

غناءً وتمثيلاً.. ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بعمله الاخير

غناءً وتمثيلاً.. ناصيف زيتون يفاجئ الجميع بعمله الاخير

فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للجمهور مع كبار الفنانين

فيديو: تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت للجمهور مع كبار الفنانين

بالفيديو: بسمة وهبة تعلّق على أنباء عودة حلال شيحة للتمثيل

بالفيديو: بسمة وهبة تعلّق على أنباء عودة حلال شيحة للتمثيل

بعد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنة تامر عاشور؟

بعد طلاقهما رسمياً.. ما مصير ابنة تامر عاشور؟

عربي

السيسي: مصر لن تتقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار

السيسي: مصر لن تتقدم إلا بتحطيم فجوة الدولار

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

الكويت: إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الوزراء

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق

إصابة جندي سوري بجروح خطيرة جراء عدوان إسرائيلي على دمشق